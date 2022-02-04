Пекин-2022: Установлен новый мировой рекорд

На Зимних олимпийских играх Пекин-2022 установлен новый мировой рекорд.

На Зимних олимпийских играх Пекин-2022 установлен новый мировой рекорд.

Как передает Report, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун во время короткой программы спортивных пар в командном турнире набрали 82,83 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла 16 января на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Эта пара с результатом 82,64 балла стала второй на Пекин-2022.

После трех этапов командного турнира лидирует сборная США, у которой 28 баллов. Сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов.

Церемония открытия Пекин-2022 состоится сегодня в 16:00 по бакинскому времени. Игры закончатся 20 февраля. Азербайджан в олимпиаде представляют фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова.