Пекин-2022: Представительница Азербайджана завершила выступление без медали

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завершила выступление в финальном этапе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завершила выступление в финальном этапе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 19-летняя спортсменка в произвольной программе набрала 118,15 балла.

По итогам короткой и произвольной программ представительница Азербайджана, набрав 179,97 балла, расположилась на 4-м месте. Таким образом, вне зависимости от результатов фигуристок, которым еще предстоит выступить, Е.Рябова не смогла попасть в первую тройку и осталась без медали.

Фигуристка 15 февраля в короткой программе, набрав 61,82 балла, заняла 16-е место и получила право на участие в произвольной программе. Победитель турнира определяется по сумме очков в обеих программах.

15:52

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова начала борьбу в финальном этапе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, в финальном этапе, который стартовал в 14:00 по бакинскому времени, 19-летняя спортсменка вышла на лед 10-ой.

Фигуристка 15 февраля в короткой программе, набрав 61,82 балла, заняла 16-е место и получила право на участие в произвольной программе.

Победитель турнира определяется по сумме очков в обеих программах.