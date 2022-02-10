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Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе

Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе В финальном этапе выступил фигурист Владимир Литвинцев, представлявший Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Индивидуальные
10 февраля 2022 г. 07:41
Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе

Представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине фигурист Владимир Литвинцев, выступил в финальном этапе.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен соревновался во второй группе в произвольной программе.

Литвинцев находится на 6-м месте с 239,19 баллами среди 24 спортсменов.

Выступивший 8 февраля, в короткой программе, азербайджанский фигурист с 84,15 баллами показал 18-й результат.

Победитель турнира будет определен по сумме очков в обеих программах.

Отметим, что фигуристка Екатерина Рябова вступит в борьбу 15 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Pekin-2022: Azərbaycan təmsilçisi final mərhələsində çıxış edib

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