Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе

В финальном этапе выступил фигурист Владимир Литвинцев, представлявший Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине фигурист Владимир Литвинцев, выступил в финальном этапе.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен соревновался во второй группе в произвольной программе.

Литвинцев находится на 6-м месте с 239,19 баллами среди 24 спортсменов.

Выступивший 8 февраля, в короткой программе, азербайджанский фигурист с 84,15 баллами показал 18-й результат.

Победитель турнира будет определен по сумме очков в обеих программах.

Отметим, что фигуристка Екатерина Рябова вступит в борьбу 15 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.