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Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале

Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сегодня выступит на финальном этапе.
Индивидуальные
10 февраля 2022 г. 00:00
Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале

Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сегодня выступит на финальном этапе.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен выступит во второй группе в произвольной программе.

На финальном этапе, который стартует в 05:30 по бакинскому времени, В.Литвинцев выйдет на лед седьмым.

В группе, в которой выступит представитель Азербайджана, также расположились Брендан Керри (Австралия), Денис Васильев (Латвия), Марк Кондратюк (Олимпийский комитет России), Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Маттео Риццо (Италия).

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Версия на азербайджанском языке Pekin-2022: Azərbaycan təmsilçisi final mərhələsində mübarizə aparacaq
Версия на английском языке Beijing 2022: Azerbaijani athlete to compete in finals

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