Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале

Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сегодня выступит на финальном этапе.

Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сегодня выступит на финальном этапе.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен выступит во второй группе в произвольной программе.

На финальном этапе, который стартует в 05:30 по бакинскому времени, В.Литвинцев выйдет на лед седьмым.

В группе, в которой выступит представитель Азербайджана, также расположились Брендан Керри (Австралия), Денис Васильев (Латвия), Марк Кондратюк (Олимпийский комитет России), Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Маттео Риццо (Италия).