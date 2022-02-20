Пекин-2022: Норвегия победила в медальном зачете Олимпийских игр

Определен победитель зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по количеству и количеству медалей.

Определен победитель зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по количеству и качеству завоеванных медалей.

Как сообщает Report, сборная Норвегии, завершившая соревнования с 37 медалями (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых), стала первой по обоим показателям.

Второе место заняла сборная Германии, завоевавшая на Олимпиаде 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. По количеству медалей на этой позиции находится Олимпийский комитет России (32). Это рекорд в истории страны.

Китай занял третье место с 9 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия пекинской Олимпиады состоится сегодня. Мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени.