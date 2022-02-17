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Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка выступит на финальном этапе

Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка выступит на финальном этапе Сегодня азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступит в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Индивидуальные
17 февраля 2022 г. 00:14
Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка выступит на финальном этапе

Сегодня азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступит в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 19-летняя спортсменка покажет свое мастерство в произвольной программе, которое начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Напомним, что ранее Рябова с 61,82 баллами стала 16-й в короткой программе.

Победительница турнира определится по сумме баллов в обеих программах.

Отметим, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев занял 18-е место в Пекине-2022. Зимние Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Pekin-2022: Azərbaycan idmançısı final mərhələsində çıxış edəcək

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