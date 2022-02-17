Пекин-2022: Азербайджанская фигуристка выступит на финальном этапе

Сегодня азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступит в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Сегодня азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступит в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 19-летняя спортсменка покажет свое мастерство в произвольной программе, которое начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Напомним, что ранее Рябова с 61,82 баллами стала 16-й в короткой программе.

Победительница турнира определится по сумме баллов в обеих программах.

Отметим, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев занял 18-е место в Пекине-2022. Зимние Олимпийские игры завершатся 20 февраля.