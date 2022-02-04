Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде

Азербайджанская делегация прошла парад на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Азербайджанская делегация прошла на параде на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщает Report, государственный флаг нес фигурист Владимир Литвинцев.

Азербайджан стал 42-й страной, принявшей участие в параде. В церемонии открытия приняли участие шеф-де-миссион команды, начальник Управления международных связей Национального Олимпийского комитета Анар Багиров и тренер Алексей Четвертухин.

Первой перед зрителями прошла страна, являющаяся родиной Олимпиады - Греция, второй - Турция, третьей - Мальта.

На Олимпиаде в Пекине Азербайджан будут представлять 2 спортсмена в одном виде спорта. В соревнованиях попробуют свои силы фигуристы - Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.