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Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде

Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде Азербайджанская делегация прошла парад на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.
Индивидуальные
4 февраля 2022 г. 16:53
Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде

Азербайджанская делегация прошла на параде на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщает Report, государственный флаг нес фигурист Владимир Литвинцев.

Азербайджан стал 42-й страной, принявшей участие в параде. В церемонии открытия приняли участие шеф-де-миссион команды, начальник Управления международных связей Национального Олимпийского комитета Анар Багиров и тренер Алексей Четвертухин.

Первой перед зрителями прошла страна, являющаяся родиной Олимпиады - Греция, второй - Турция, третьей - Мальта.

На Олимпиаде в Пекине Азербайджан будут представлять 2 спортсмена в одном виде спорта. В соревнованиях попробуют свои силы фигуристы - Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPekin-2022: Azərbaycan nümayəndə heyəti paraddan keçib

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