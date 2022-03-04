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Пекин-2022: Азербайджанская делегация осталась без знаменосца на Паралимпиаде

Пекин-2022: Азербайджанская делегация осталась без знаменосца на Паралимпиаде Определен порядок прохождения азербайджанской делегации во время парада на официальной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Индивидуальные
4 марта 2022 г. 13:17
Пекин-2022: Азербайджанская делегация осталась без знаменосца на Паралимпиаде

Определен порядок прохождения азербайджанской делегации во время парада на официальной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете, команда пройдет 18-й перед зрителями.

В нее вошли глава миссии Национальной паралимпийской сборной Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и главный тренер Национальной сборной по зимним видам спорта Мухаммед Исмайлов.

Церемония открытия на Национальном стадионе Пекина начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Мехман Рамазанзаде, который будет выступать в спринтерской категории кросс-кантри, пока не смог поехать в Китай из-за травмы. Ожидается, что он вылетит в Пекин 6 марта.

Пока неизвестно, кто будет знаменосцем команды на церемонии открытия. Отмечается, что эту функцию будет выполнять один из членов местного Оргкомитета. Выступление Рамазанзаде состоится 9 марта.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта. Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх.

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Версия на азербайджанском языке Pekin-2022: Azərbaycan paraddan 18-ci keçəcək, komanda bayraqdarsız qalıb

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