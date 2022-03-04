Пекин-2022: Азербайджанская делегация осталась без знаменосца на Паралимпиаде

Определен порядок прохождения азербайджанской делегации во время парада на официальной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Определен порядок прохождения азербайджанской делегации во время парада на официальной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете, команда пройдет 18-й перед зрителями.

В нее вошли глава миссии Национальной паралимпийской сборной Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и главный тренер Национальной сборной по зимним видам спорта Мухаммед Исмайлов.

Церемония открытия на Национальном стадионе Пекина начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Мехман Рамазанзаде, который будет выступать в спринтерской категории кросс-кантри, пока не смог поехать в Китай из-за травмы. Ожидается, что он вылетит в Пекин 6 марта.

Пока неизвестно, кто будет знаменосцем команды на церемонии открытия. Отмечается, что эту функцию будет выполнять один из членов местного Оргкомитета. Выступление Рамазанзаде состоится 9 марта.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта. Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх.