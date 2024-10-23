Пехштайн намерена отсудить у ISU 8 млн евро за несправедливую дисквалификацию

Судебное разбирательство немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн может быть закрыто 24 октября, спортсменка требует 8 млн евро у Международного союза конькобежцев (ISU) за несправедливую дисквалификацию в 2009 году.

Судебное разбирательство немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн может быть закрыто 24 октября, спортсменка требует 8 млн евро у Международного союза конькобежцев (ISU) за несправедливую дисквалификацию в 2009 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Sportschau.

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована на двухлетний срок на основании абнормальных показателей анализа крови, из-за чего была вынуждена пропустить Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Спортсменка подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но та была отклонена. По окончании срока дисквалификации несколько функционеров ISU признали, что допустили ошибку.

В феврале 2019 года CAS выплатил Пехштайн 8 тыс. евро в качестве компенсации за лишение ее права на справедливое разбирательство. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию Пехштайн на решение CAS, но обязал выплатить спортсменке компенсацию.

Пехштайн 52 года, она является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Олимпиад. В активе спортсменки шесть золотых наград чемпионатов мира и три медали высшей пробы европейских первенств.