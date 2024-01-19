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Педро Роке: Азербайджанские боксеры нацелены на золото Олимпиады-2024

Педро Роке: Азербайджанские боксеры нацелены на золото Олимпиады-2024 Азербайджанские боксеры в честь 100-летнего юбилея азербайджанского бокса намерены вернуться с летних Олимпийских игр-2024 с золотыми медалями.
Индивидуальные
19 января 2024 г. 16:19
Педро Роке: Азербайджанские боксеры нацелены на золото Олимпиады-2024

Азербайджанские боксеры в честь 100-летнего юбилея азербайджанского бокса намерены вернуться с летних Олимпийских игр-2024 с золотыми медалями.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер азербайджанской сборной по боксу Педро Роке, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса Азербайджана (ФБА).

Кубинский специалист отметил, что команда продолжает подготовку в американском штате Колорадо и находится в хорошем расположении духа.

Главный тренер заявил, что учебно-тренировочные сборы продлятся до 1 февраля.

"Наши спортсмены имеют хороший настрой, я доволен каждым из них. Тренировки продолжаются по плану", - сказал он.

Роке отметил, что азербайджанские боксеры также проведут несколько контрольных поединков со спортсменами из сборных США и Великобритании.

"Верю, что в этом году мы достойно представим страну. Впереди у нас 2 отборочных турнира в Италии и Таиланде. Наши боксеры попытаются заполучить как минимум 5 лицензий из 7", - сказал он.

Наставник сборной также напомнил, что в этом году отмечается 100-летний юбилей азербайджанского бокса: "Это знаменательное событие для нас. Наша цель – вернутся с Олимпиады-2024 с золотыми медалями. Мы трудимся изо всех сил, чтобы в этот знаменательный год Государственный гимн Азербайджана прозвучал в Париже".

Отметим, что I мировой квалификационный лицензионный турнир пройдет 4-11 марта в Бусто-Арсицио (Италия), II - с 26 мая по 2 июня в Бангкоке (Таиланд). Летние Олимпийские игры 2024 года будут проходить с 26 июля по 11 августа в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Millinin baş məşqçisi: “Azərbaycan boksunun 100 illik yubileyinə töhfə vermək istəyirik”

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