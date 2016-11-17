Патрику Хикки разрешили покинуть Бразилию

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Суд Рио-де-Жанейры разрешил президенту Европейского олимпийского комитета (EOC) Патрику Хикки покинуть Бразилию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse, он должен внести залог в сумме 435 тыс. евро.

71-летний функционер был арестован во время Летних олимпийских игр "Рио-2016". Против него выдвинуто обвинение в незаконном обороте билетов олимпиады. В прошлом месяце выяснилось, что П.Хикки следует провести операцию на сердце. По этой причине суд дал разрешение на его выезд.