Патрик Брахнер связал свою неудачу на Олимпийских играх с болезнью

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ “На тренировках я старался подготовить модель спуска с трассы и получалось это довольно неплохо”.

Как сообщает Report, об этом заявил единственный представитель Азербайджана на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Патрик Брахнер. 26-летний австриец, так и не дошедший до финиша, рассказал о причине своей неудачи. Он отметил, что накануне соревнований подхватил грипп, поэтому тренировку пришлось отложить: “Иначе я смог бы лучше приспособиться к трассе. Если сравнить мой старт со стартом спортсменов сильнейшей тридцатки, то можно убедиться, что у меня были шансы на успех”.

Несмотря на неудачу, Брахнер назвал эти соревнования хорошим и интересным опытом для себя. Говоря о продолжении своей карьеры, австрийский горнолыжник отметил: “Никогда не говори никогда. Я доволен своей нынешней формой”.

Отметим, что Патрик Брахнер представлял Азербайджана и на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.