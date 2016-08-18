Патимат Абакарова: Рада, что держу в руках бронзовую медаль Олимпийских игр

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Рассчитывала взять первое место, все к этому стремятся, однако первый бой у меня не сложился".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарю министерства молодежи и спорта Азербайджана Самае Мамедовой сказала бронзовый призер Олимпиады в Рио, азербайджанская таэквондистка Патимат Абакарова.

Спортсменка добавила, что не пала духом после проигранного первого боя и ожидала, что ее соперница выйдет в финал, чтобы продолжить борьбу в утешительных соревнованиях: "Очень переживала, чтобы она вышла в финал и я могла побороться за бронзу. Рада, что держу в руках бронзовую медаль Олимпийских игр".

П.Абакарова отметила, что вложила все силы в бой за бронзу. Она добавила, что бой не был сложным, но "ощущалось давление, так как это бой за олимпийскую медаль".

Азербайджанская таэквондистка также пожелала победы другим спортсменам, которые выйдут соревноваться на Олимпиаде. П.Абакарова сказала, что придет поболеть за своих соотечественников.