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Париж-2024: В Сене из-за грязной воды отменены тренировки по триатлону

Париж-2024: В Сене из-за грязной воды отменены тренировки по триатлону Организаторы Олимпиады в Париже отменили второй день тренировок по триатлону на реке Сена, запланированный на понедельник, поскольку главную водную артерию французской столицы загрязнили ливни.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 10:36
Париж-2024: В Сене из-за грязной воды отменены тренировки по триатлону

Организаторы Олимпиады в Париже отменили второй день тренировок по триатлону на реке Сена, запланированный на понедельник, поскольку главную водную артерию французской столицы загрязнили ливни.

Как передает Report, об сообщило агентство AFP.

Тренировка по плаванию в воскресенье также была отменена из-за уровня загрязнения.

Старт мужского индивидуального триатлона запланирован на вторник в 8:00 утра по местному времени, а женский индивидуальный заплыв состоится в среду.

Качество воды в Сене зависит от количества дождей, выпадающих в Париже и его окрестностях. Сильные ливни, подобные тому, что прошел в пятницу во время торжественной церемонии открытия игр, переполняют городскую канализационную систему, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водную артерию.

Организаторы Олимпийских игр в Париже имеют возможность отложить соревнования по плаванию под открытым небом на несколько дней в случае дождя. Они выразили уверенность, что качество воды улучшится к началу соревнований во вторник, принимая во внимание прогноз погоды на следующие 48 часов.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены.

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Версия на английском языке Olympic organizers cancel second day of triathlon training due to Seine pollution
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Sena çayında suyun çirkli olmasına görə məşq ləğv edilib

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