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Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты

Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не выступят на смешанной эстафете на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Индивидуальные
5 августа 2024 г. 17:09
Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не выступят на смешанной эстафете на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Спортсмены отказались участвовать в соревнованиях из-за кишечной палочки.

Примечательно, что изначально стартовать должен был Бриффорд, который занял 49-е место в личном первенстве. Но его заменил Вестерманн, так как у Адриена возникли проблемы со здоровьем. Вскоре стало известно, что кишечная палочка обнаружена и у Вестерманна.

Теперь их в составе сборной заменит Сильвен Фридланс. Он не участвовал в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Париже.

Напомним, что часть соревнований по триатлону проходит в акватории реки Сены. Качество воды в реке вызывает вопросы у экологов.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: İsveçrəli triatlonçular qarışıq estafet yarışlarında iştirakdan imtina ediblər

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