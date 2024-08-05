Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не выступят на смешанной эстафете на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не выступят на смешанной эстафете на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Спортсмены отказались участвовать в соревнованиях из-за кишечной палочки.

Примечательно, что изначально стартовать должен был Бриффорд, который занял 49-е место в личном первенстве. Но его заменил Вестерманн, так как у Адриена возникли проблемы со здоровьем. Вскоре стало известно, что кишечная палочка обнаружена и у Вестерманна.

Теперь их в составе сборной заменит Сильвен Фридланс. Он не участвовал в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Париже.

Напомним, что часть соревнований по триатлону проходит в акватории реки Сены. Качество воды в реке вызывает вопросы у экологов.