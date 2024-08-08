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Париж-2024: Сегодня выступят три борца и гимнастка из Азербайджана

Париж-2024: Сегодня выступят три борца и гимнастка из Азербайджана Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля и художественная гимнастка начнут выступления на Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
8 августа 2024 г. 07:15
Париж-2024: Сегодня выступят три борца и гимнастка из Азербайджана

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля и художественная гимнастка начнут выступления на Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров на поединок за бронзовую медаль.

Сначала в индивидуальной программе выступит художественная гимнастка Зохра Агамирова. На 12:30 запланировано выступление с мячом (12:30), на 14:00 - с обручем. Программы с лентой и булавами спортсменка выполнит в 17:30 и 19:00 соответственно.

Затем свои первые схватки проведут борцы вольного стиля.

В соревнованиях, которые начнутся в 13:00, представляющий Азербайджан в весовой категории 86 кг Осман Нурмагомедов встретится с Бат Эрден Бямбасуреном из Монголии, Алиаббас Рзазаде (57 кг) же встретится с Гуломжоном Абдуллаевым из Узбекистана.

Оба наших спортсмена начнут борьбу с 1/8 финала.

В 20:15 борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) выйдет на поединок за третье место.

Отметим, что Париж-2024 завершится 11 августа. До сих пор дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа. К настоящему времени в копилке олимпийской сборной Азербайджана, помимо завоеванного Гашимом Магомедовым серебра, две золотые медали, которые взяли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцев (100 кг).

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебряную медаль.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Bu gün Azərbaycanın üç güləşçisi və bədii gimnastı qalib adı uğrunda yarışacaq

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