Париж-2024: Сегодня выступят два азербайджанских борца и команда в групповых упражнениях по гимнастике

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля и команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике начнут соревнования на Летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.
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Коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан продемонстрирует свое мастерство с обручами (12:00 по бакинскому времени) и лентами (13:10).
В рамках соревнований по борьбе вольного стиля на ковер выйдут Туран Байрамов (74 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).
В 1/8 финала они встретятся с египтянином Диаэльдином Абдельмотталебом и албанцем Черменом Валиевым соответственно. Встречи в данном виде спорта начнутся в 13:00 по бакинскому времени.
Кроме того, боксер Альфонсо Домингес (92 кг) проведет финальный поединок. В борьбе за золотую медаль он попытается сломить сопротивление представителя Узбекистана Лазизбека Муллоджонова. Бой состоится в ночь на 10 августа.
Отметим, что парижская Олимпиада 2024 года завершится 11 августа. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) завоевал серебряную медаль. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебро.