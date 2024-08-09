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Париж-2024: Сегодня выступят два азербайджанских борца и команда в групповых упражнениях по гимнастике

Париж-2024: Сегодня выступят два азербайджанских борца и команда в групповых упражнениях по гимнастике Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля и команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике начнут соревнования на Летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 07:00
Париж-2024: Сегодня выступят два азербайджанских борца и команда в групповых упражнениях по гимнастике

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля и команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике начнут соревнования на Летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Как сообщает Report, сначала выступят гимнастки.

Коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан продемонстрирует свое мастерство с обручами (12:00 по бакинскому времени) и лентами (13:10).

В рамках соревнований по борьбе вольного стиля на ковер выйдут Туран Байрамов (74 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

В 1/8 финала они встретятся с египтянином Диаэльдином Абдельмотталебом и албанцем Черменом Валиевым соответственно. Встречи в данном виде спорта начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

Кроме того, боксер Альфонсо Домингес (92 кг) проведет финальный поединок. В борьбе за золотую медаль он попытается сломить сопротивление представителя Узбекистана Лазизбека Муллоджонова. Бой состоится в ночь на 10 августа.

Отметим, что парижская Олимпиада 2024 года завершится 11 августа. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) завоевал серебряную медаль. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебро.

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