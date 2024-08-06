О нас

Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена

Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена Сегодня четверо азербайджанских спортсменов выступят на ХХХIII Летних Олимпийских играх, которые проходя в Париже.
Индивидуальные
6 августа 2024 г. 07:30
Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена

Сегодня четверо азербайджанских спортсменов выступят на ХХХIII Летних Олимпийских играх, которые проходя в Париже.

Как сообщает из французской столицы корреспондент Report, единственная представительница Азербайджана в женской борьбе Мария Стадник проведет свой первый поединок.

В 1/8 финала она встретится с немкой Анастасией Блайвас. Это пятая Олимпиада в карьере Стадника.

Санан Сулейманов в рамках соревнований по греко-римской борьбе в 1/8 финала весовой категории 77 кг встретится с Айком Мнацаканяном, представляющим Болгарию.

Обе встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

Еще один член сборной Азербайджана по борьбе греко-римского стиля Сабах Шариати в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг встретится с победителем пары Амин Мирзазаде (Иран) – Сынчан Ли (Корея).

Встречи за третье место начнутся в 20:15.

Представляющая страну в соревнованиях по метанию молота Анна Скидан будет бороться за золото Олимпиады. В рамках квалификационного этапа атлетка заняла 6-е место среди 32 спортсменок и вышла в финал. Выступления в этом виде спорта стартуют примерно в 21:57.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Bu gün Azərbaycanın iki idmançısı medal uğrunda yarışacaq, ikisi isə mübarizəyə start verəcək

Другие новости из категории

Президент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже
ФотоПрезидент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже
6 августа 2024 г. 01:39
Париж-2024: Азербайджанский борец проведет встречу за бронзу Олимпиады
ФотоПариж-2024: Азербайджанский борец проведет встречу за бронзу Олимпиады
5 августа 2024 г. 23:49
Париж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля потерпел поражение
ФотоПариж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля потерпел поражение
5 августа 2024 г. 18:09
Олимпийские чемпионы Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
ФотоОлимпийские чемпионы Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
5 августа 2024 г. 18:00
Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты
Париж-2024: Швейцарские триатлонисты Бриффод и Вестерманн отказались от смешанной эстафеты
5 августа 2024 г. 17:09
Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой
Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой
5 августа 2024 г. 12:33
Фарид Гаибов: Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в историю азербайджанского спорта
Фарид Гаибов: Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в историю азербайджанского спорта
5 августа 2024 г. 11:27
Париж-2024: Азербайджан занимает 21-е место в медальном зачете
Париж-2024: Азербайджан занимает 21-е место в медальном зачете
5 августа 2024 г. 09:30
Париж-2024: Сегодня на ковер выйдут азербайджанские борцы греко-римского стиля
Париж-2024: Сегодня на ковер выйдут азербайджанские борцы греко-римского стиля
5 августа 2024 г. 07:00
Сборная США вышла в лидеры медального зачета Олимпиады
Сборная США вышла в лидеры медального зачета Олимпиады
5 августа 2024 г. 02:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi