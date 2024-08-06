Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена

Сегодня четверо азербайджанских спортсменов выступят на ХХХIII Летних Олимпийских играх, которые проходя в Париже.

Сегодня четверо азербайджанских спортсменов выступят на ХХХIII Летних Олимпийских играх, которые проходя в Париже.

Как сообщает из французской столицы корреспондент Report , единственная представительница Азербайджана в женской борьбе Мария Стадник проведет свой первый поединок.

В 1/8 финала она встретится с немкой Анастасией Блайвас. Это пятая Олимпиада в карьере Стадника.

Санан Сулейманов в рамках соревнований по греко-римской борьбе в 1/8 финала весовой категории 77 кг встретится с Айком Мнацаканяном, представляющим Болгарию.

Обе встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

Еще один член сборной Азербайджана по борьбе греко-римского стиля Сабах Шариати в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг встретится с победителем пары Амин Мирзазаде (Иран) – Сынчан Ли (Корея).

Встречи за третье место начнутся в 20:15.

Представляющая страну в соревнованиях по метанию молота Анна Скидан будет бороться за золото Олимпиады. В рамках квалификационного этапа атлетка заняла 6-е место среди 32 спортсменок и вышла в финал. Выступления в этом виде спорта стартуют примерно в 21:57.