Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях

09:15

Трое азербайджанских паралимпийцев сегодня начнут выступления на Летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, паратхэквондист Сабир Зейналов (58 кг) примет участие в квалификационном раунде в категории K44. Поединки этого этапа будут проходить с 12:00 до 16:30 по бакинскому времени, а финал - с 19:00 до 23:30.

В соревнованиях по параплаванию в категории S2 на дистанции 100 метров на спине выступит Кенуль Сулейманова. Ее квалификационный этап стартует в 12:26, а финал - в 20:10 по бакинскому времени.

В парастрельбе из лука будет соревноваться Джахан Мусаев, начав свой квалификационный этап в 15:00 по бакинскому времени.

Летние Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.