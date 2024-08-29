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Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях

Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях 09:15
Индивидуальные
29 августа 2024 г. 10:23
Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях

Трое азербайджанских паралимпийцев сегодня начнут выступления на Летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, паратхэквондист Сабир Зейналов (58 кг) примет участие в квалификационном раунде в категории K44. Поединки этого этапа будут проходить с 12:00 до 16:30 по бакинскому времени, а финал - с 19:00 до 23:30.

В соревнованиях по параплаванию в категории S2 на дистанции 100 метров на спине выступит Кенуль Сулейманова. Ее квалификационный этап стартует в 12:26, а финал - в 20:10 по бакинскому времени.

В парастрельбе из лука будет соревноваться Джахан Мусаев, начав свой квалификационный этап в 15:00 по бакинскому времени.

Летние Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Bu gün Azərbaycanın 3 paralimpiyaçısı mübarizəyə başlayır

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