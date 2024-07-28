Париж-2024: Сегодня трое азербайджанских спортсменов вступят в борьбу

Сегодня еще три азербайджанских спортсмена вступят в борьбу на Летних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня еще три азербайджанских спортсмена вступят в борьбу на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , первыми на татами выйдут дзюдоисты.

Яшар Наджафов (66 кг) сразится с Страхиня Бунчичем (Сербия), а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) встретится с Анжеликой Делгадо (США). Оба наших спортсмена начнут борьбу с 1/16 финала.

В боксерских поединках представитель Азербайджана Альфонсо Домингес (92 кг) встретится с Хулио Сесаром Ла Крусом (Куба). Наш спортсмен начнет борьбу с 1/8 финала.

Отметим, что Олимпийские игры Париж-2024 завершатся 11 августа.