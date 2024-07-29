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Париж-2024: Сегодня еще шестеро азербайджанских спортсменов подключатся к борьбе

Париж-2024: Сегодня еще шестеро азербайджанских спортсменов подключатся к борьбе Сегодня еще шесть спортсменов из Азербайджана начнут выступления на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 08:00
Париж-2024: Сегодня еще шестеро азербайджанских спортсменов подключатся к борьбе

Сегодня еще шесть спортсменов из Азербайджана начнут выступления на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, первой к борьбе подключится бадминтонистка Кейша Фатима Захра. Она встретится с Кирсти Гилмур из Великобритании во втором матче группы N.

Затем начнутся соревнования по фехтованию. Наша представительница Анна Башта в 1/16 финала встретится с китаянкой Хон Ю Ян.

Позже наша страна будет представлена в соревнованиях по дзюдо. Лидер нашей сборной Хидаят Гейдаров (73 кг) встретится с победителем пары Тохар Бутбул (Сербия) / Мессауд Дрис (Алжир).

В боксе Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) сойдется в поединке с Нелви Тиафаком (Германия).

Ближе к концу в мужских соревнованиях по бадминтону в первом матче группы E наш представитель Эди Рески Двичайо сыграет с Коллинсом Филимоном (Австрия).

В завершение дня боксер Малик Гасанов (63,5 кг) выйдет на бой 1/8 финала против Лаши Гурули (Грузия).

Отметим, что Париж-2024 завершится 11 августа.

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