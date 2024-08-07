О нас

Париж-2024: Сегодня четверо азербайджанских спортсменов вступят в борьбу

Париж-2024: Сегодня четверо азербайджанских спортсменов вступят в борьбу Сегодня еще четверо представителей Азербайджана будут выступать на Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 07:00
Париж-2024: Сегодня четверо азербайджанских спортсменов вступят в борьбу

Сегодня еще четверо представителей Азербайджана будут выступать на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, первым на татами выйдет тхэквондист Кашим Магомедов.

В весовой категории до 58 кг он попробует одолеть ирландца Джека Уолли в 1/8 финала. Поединок начнется в 11:46 по бакинскому времени.

Борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Рафик Гусейнов (87 кг) также присоединятся к соревнованиям. Их схватки стартуют в 13:00 по бакинскому времени. В 1/8 финала они встретятся с Мохамедом Эссаедом (Египет) и Давидом Лосонци (Венгрия).

Другой представитель Азербайджана в греко-римской борьбе, Санан Сулейманов, поборется за бронзовую медаль. Его соперник в весовой категории до 77 кг станет известен после утешительных схваток. Бронзовый поединок начнется в 20:15 по бакинскому времени.

Отметим, что летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Напомним, что две золотые медали в актив Азербайджана принесли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Париж-2024: Азербайджанская спортсменка занял 7-е место в соревнованиях по легкой атлетике
ФотоПариж-2024: Азербайджанская спортсменка занял 7-е место в соревнованиях по легкой атлетике
6 августа 2024 г. 23:39
Париж-2024: Азербайджанский борец завершил Олимпиаду без медали
ФотоПариж-2024: Азербайджанский борец завершил Олимпиаду без медали
6 августа 2024 г. 22:37
Париж-2024: Мария Стадник завершила участие в Олимпиаде без медали
ФотоПариж-2024: Мария Стадник завершила участие в Олимпиаде без медали
6 августа 2024 г. 21:47
Париж - 2024: Еще один борец из Азербайджана поборется за бронзовую медаль
ФотоПариж - 2024: Еще один борец из Азербайджана поборется за бронзовую медаль
6 августа 2024 г. 20:51
Азербайджанская спортсменка примет участие в летних Паралимпийских играх
Азербайджанская спортсменка примет участие в летних Паралимпийских играх
6 августа 2024 г. 15:47
Азербайджанский триатлонист: Если бы организаторов заботило здоровье спортсменов, соревнования не прошли бы на Сене
Азербайджанский триатлонист: Если бы организаторов заботило здоровье спортсменов, соревнования не прошли бы на Сене
6 августа 2024 г. 14:49
Азербайджанские борцы вольного стиля отправились во Францию ​​на Олимпиаду
Азербайджанские борцы вольного стиля отправились во Францию ​​на Олимпиаду
6 августа 2024 г. 13:15
Париж-2024: Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете
Париж-2024: Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете
6 августа 2024 г. 09:27
Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена
Париж-2024: Сегодня выступят четыре азербайджанских спортсмена
6 августа 2024 г. 07:30
Президент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже
ФотоПрезидент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже
6 августа 2024 г. 01:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi