Париж-2024: Сегодня четверо азербайджанских спортсменов вступят в борьбу

Сегодня еще четверо представителей Азербайджана будут выступать на Летних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня еще четверо представителей Азербайджана будут выступать на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, первым на татами выйдет тхэквондист Кашим Магомедов.

В весовой категории до 58 кг он попробует одолеть ирландца Джека Уолли в 1/8 финала. Поединок начнется в 11:46 по бакинскому времени.

Борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Рафик Гусейнов (87 кг) также присоединятся к соревнованиям. Их схватки стартуют в 13:00 по бакинскому времени. В 1/8 финала они встретятся с Мохамедом Эссаедом (Египет) и Давидом Лосонци (Венгрия).

Другой представитель Азербайджана в греко-римской борьбе, Санан Сулейманов, поборется за бронзовую медаль. Его соперник в весовой категории до 77 кг станет известен после утешительных схваток. Бронзовый поединок начнется в 20:15 по бакинскому времени.

Отметим, что летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Напомним, что две золотые медали в актив Азербайджана принесли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.