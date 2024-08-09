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Париж-2024: Сборная Азербайджана по гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях

Париж-2024: Сборная Азербайджана по гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях Сборная Азербайджана по художественной гимнастике начала выступление на летних Олимпийских играх в Париже в групповых упражнениях.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 13:40
Париж-2024: Сборная Азербайджана по гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях на летних Олимпийских играх "Париж-2024".

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан получила 33.850 баллов за упражнение с обручами.
Команда также выступит в упражнениях с лентами.

В квалификационном этапе соревнуются 24 коллектива. Лучшие национальные команды получат путевки в финал.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

12:46

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике начала выступление на летних Олимпийских играх в Париже в групповых упражнениях.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан сначала выступила с обручами.

Сборная получила 33 850 очков. Команда также продемонстрирует свое мастерство с лентами.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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