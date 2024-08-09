Париж-2024: Сборная Азербайджана по гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике занимает седьмое место после первой попытки в групповых упражнениях на летних Олимпийских играх "Париж-2024".
Как сообщает корреспондент Report из Парижа, команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан получила 33.850 баллов за упражнение с обручами.
Команда также выступит в упражнениях с лентами.
В квалификационном этапе соревнуются 24 коллектива. Лучшие национальные команды получат путевки в финал.
Олимпийские игры завершатся 11 августа.
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике начала выступление на летних Олимпийских играх в Париже в групповых упражнениях.
Как сообщает корреспондент Report из Парижа, команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан сначала выступила с обручами.
Сборная получила 33 850 очков. Команда также продемонстрирует свое мастерство с лентами.
Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.