Париж-2024: Определена лицензионная квота на все виды спорта

Определено распределение лицензий на все виды спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), количество участников в некоторых видах спорта уменьшилось по сравнению с Олимпиадой в Токио. К ним относятся водные виды спорта, легкая атлетика, бокс, гребля на каноэ, езда на велосипеде, гимнастика, дзюдо, гребля, парусный спорт, стрельба и тяжелая атлетика.
Увеличено количество лицензий на скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. В других видах спорта изменений не было.
Также впервые в истории Олимпиады было обеспечено гендерное равенство. В каждом из 32 видов спорта будет соревноваться равное количество спортсменов мужского и женского пола.
Лицензии на летних Олимпийских играх Париж-2024:
Водные виды спорта - 1 370 (на Олимпиаде в Токио - 1 410)
Стрельба из лука - 128 (128)
Легкая атлетика - 1 810 (1 900)
Бадминтон - 172 (172)
Баскетбол - 40 (40)
Бокс - 248 (286)
Каноэ - 318 (328)
Велоспорт - 514 (528)
Конный спорт - 200 (200)
Фехтование - 212 (212)
Футбол - 32 (32)
Гольф - 120 (120)
Гимнастика - 318 (324)
Гандбол - 24 (24)
Хоккей - 24 (24)
Дзюдо - 372 (386)
Современное пятиборье - 72 (72)
Гребля - 502 (526)
Регби - 12 (12)
Парусный спорт - 330 (350)
Стрельба - 340 (360)
Настольный теннис - 172 (172)
Таэквондо - 128 (128)
Теннис - 172 (172)
Триатлон - 110 (110)
Волейбол - 72 (72)
Тяжелая атлетика - 120 (196)
Борьба - 288 (288)
Брейк-данс - 32
Скейтбординг - 88 (80)
Спортивное скалолазание - 68 (40)
Серфинг - 48 (40)
Отметим, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.