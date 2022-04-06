Париж-2024: Определена лицензионная квота на все виды спорта

Определено распределение лицензий на все виды спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Определено распределение лицензий на все виды спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), количество участников в некоторых видах спорта уменьшилось по сравнению с Олимпиадой в Токио. К ним относятся водные виды спорта, легкая атлетика, бокс, гребля на каноэ, езда на велосипеде, гимнастика, дзюдо, гребля, парусный спорт, стрельба и тяжелая атлетика.

Увеличено количество лицензий на скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. В других видах спорта изменений не было.

Также впервые в истории Олимпиады было обеспечено гендерное равенство. В каждом из 32 видов спорта будет соревноваться равное количество спортсменов мужского и женского пола.

Лицензии на летних Олимпийских играх Париж-2024:

Водные виды спорта - 1 370 (на Олимпиаде в Токио - 1 410)

Стрельба из лука - 128 (128)

Легкая атлетика - 1 810 (1 900)

Бадминтон - 172 (172)

Баскетбол - 40 (40)

Бокс - 248 (286)

Каноэ - 318 (328)

Велоспорт - 514 (528)

Конный спорт - 200 (200)

Фехтование - 212 (212)

Футбол - 32 (32)

Гольф - 120 (120)

Гимнастика - 318 (324)

Гандбол - 24 (24)

Хоккей - 24 (24)

Дзюдо - 372 (386)

Современное пятиборье - 72 (72)

Гребля - 502 (526)

Регби - 12 (12)

Парусный спорт - 330 (350)

Стрельба - 340 (360)

Настольный теннис - 172 (172)

Таэквондо - 128 (128)

Теннис - 172 (172)

Триатлон - 110 (110)

Волейбол - 72 (72)

Тяжелая атлетика - 120 (196)

Борьба - 288 (288)

Брейк-данс - 32

Скейтбординг - 88 (80)

Спортивное скалолазание - 68 (40)

Серфинг - 48 (40)

Отметим, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.