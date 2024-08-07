Париж-2024: Нидерландский велогонщик установил мировой рекорд

Нидерландский велогонщик Харри Лаврейсен установил новый мировой рекорд в трековом спринте на летних Олимпийских играх в Париже.

Нидерландский велогонщик Харри Лаврейсен установил новый мировой рекорд в трековом спринте на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, в квалификационном раунде спортсмен показал результат 9,088 секунды.

Австралиец Мэтью Ричардсон (9,091 секунды) занял второе место, тройку замкнул бывший российский велогонщик Михаил Яковлев (9,152 секунды), который сейчас выступает за Израиль.

Автором мирового рекорда ранее был Николас Пол из Тринидада и Тобаго (9,100).

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.