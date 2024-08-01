Париж-2024: К борьбе подключается чемпион мира по дзюдо из Азербайджана

Сегодня два азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3x3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня два азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3x3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , сначала на татами выйдет дзюдоист Зелим Коцоев.

Чемпион мира в весовой категории 100 кг встретится в 1/8 финала с победителем пары Петр Кучера (Польша) - Томас Брисеньо (Чили).

Затем женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 проведет свой очередной матч, команда встретится с Францией.

После этого будет дан старт четвертьфинальным поединкам по боксу. Альфонсо Домингес, представляющий Азербайджан в весовой категории 92 кг, встретится с казахом Айбеком Оралбаем.

К концу дня сборная по баскетболу 3x3 проведет последнюю игру против коллектива из Германии.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.