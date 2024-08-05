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Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой

Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой Один из главных претендентов на олимпийское золото в мужских прыжках в высоту итальянец Джанмарко Тамбери рискует пропустить соревнования.
Индивидуальные
5 августа 2024 г. 12:33
Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой

Один из главных претендентов на олимпийское золото в мужских прыжках в высоту итальянец Джанмарко Тамбери рискует пропустить соревнования.

Как сообщает Report, об этом спортсмен написал в соцсети.

Поздним вечером воскресенья спортсмен был госпитализирован с высокой температурой 38,8. Согласно предварительному диагнозу, у легкоатлета обнаружены камни в почках.

"Все, что я могу делать, - это ждать и молиться. Я не заслуживаю всего этого, я сделал все для этой Олимпиады. Одно знаю точно: не знаю, как, но я доберусь до стадиона и буду отдаваться до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние", - написал cпорстмен.

Три года назад в Токио Тамбери стал чемпионом. 32-летний итальянец является лидером сезона с прыжком на 2,37 метра.

Тем не менее итальянец все равно рассчитывает выйти в прыжковый сектор, где 7 августа у мужчин запланирована квалификация.

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Версия на английском языке Gianmarco Tamberi hospitalized ahead of Olympic double bid in high jump at Paris 2024
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: İtaliyalı atlet yarışdan əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib

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