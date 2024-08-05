Париж-2024: Джанмарко Тамбери госпитализирован перед Олимпиадой

Один из главных претендентов на олимпийское золото в мужских прыжках в высоту итальянец Джанмарко Тамбери рискует пропустить соревнования.

Один из главных претендентов на олимпийское золото в мужских прыжках в высоту итальянец Джанмарко Тамбери рискует пропустить соревнования.

Как сообщает Report, об этом спортсмен написал в соцсети.

Поздним вечером воскресенья спортсмен был госпитализирован с высокой температурой 38,8. Согласно предварительному диагнозу, у легкоатлета обнаружены камни в почках.

"Все, что я могу делать, - это ждать и молиться. Я не заслуживаю всего этого, я сделал все для этой Олимпиады. Одно знаю точно: не знаю, как, но я доберусь до стадиона и буду отдаваться до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние", - написал cпорстмен.

Три года назад в Токио Тамбери стал чемпионом. 32-летний итальянец является лидером сезона с прыжком на 2,37 метра.

Тем не менее итальянец все равно рассчитывает выйти в прыжковый сектор, где 7 августа у мужчин запланирована квалификация.