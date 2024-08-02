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Париж-2024: Две исторические победы азербайджанских спортсменов в один день

Париж-2024: Две исторические победы азербайджанских спортсменов в один день Сегодня два азербайджанских спортсмена и национальная сборная по баскетболу 3х3 выступили на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 00:14
Париж-2024: Две исторические победы азербайджанских спортсменов в один день

Сегодня два азербайджанских спортсмена и национальная женская сборная по баскетболу 3х3 выступили на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, за день наши спортсмены завоевали сразу 2 медали.

Второе "золото" для Азербайджана после Хидаята Гейдарова на соревнованиях по дзюдо завоевал Зелим Коцоев, одолев в финале грузина Илью Суламанидзе в весовой категории до 100 кг.

Еще одну медаль в копилку нашей сборной положил боксер Альфонсо Домингес. Он победил Айбека Оралбая из Казахстана в весовой категории до 92 кг, выйдя в полуфинал и обеспечив себе бронзовую медаль. Его соперником в полуфинале станет испанец Энмануэль Рейес Пла. Домингес вошел в историю как азербайджанский спортсмен, завоевавший медали на двух Олимпийских играх подряд.

Однако не совсем удачно день сложился для женской сборной по баскетболу 3х3, представляющей нашу страну в командных соревнованиях Олимпиады. Наши баскетболистки сначала проиграли сборной Франции со счетом 10:15, а во втором матче уступили Германии со счетом 8:12. Завтра наша команда встретится со сборной Австралии.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024-də tarixi gün: Azərbaycan idmançılarından iki medal

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