Париж-2024: Две исторические победы азербайджанских спортсменов в один день

Сегодня два азербайджанских спортсмена и национальная сборная по баскетболу 3х3 выступили на летних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня два азербайджанских спортсмена и национальная женская сборная по баскетболу 3х3 выступили на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, за день наши спортсмены завоевали сразу 2 медали.

Второе "золото" для Азербайджана после Хидаята Гейдарова на соревнованиях по дзюдо завоевал Зелим Коцоев, одолев в финале грузина Илью Суламанидзе в весовой категории до 100 кг.

Еще одну медаль в копилку нашей сборной положил боксер Альфонсо Домингес. Он победил Айбека Оралбая из Казахстана в весовой категории до 92 кг, выйдя в полуфинал и обеспечив себе бронзовую медаль. Его соперником в полуфинале станет испанец Энмануэль Рейес Пла. Домингес вошел в историю как азербайджанский спортсмен, завоевавший медали на двух Олимпийских играх подряд.

Однако не совсем удачно день сложился для женской сборной по баскетболу 3х3, представляющей нашу страну в командных соревнованиях Олимпиады. Наши баскетболистки сначала проиграли сборной Франции со счетом 10:15, а во втором матче уступили Германии со счетом 8:12. Завтра наша команда встретится со сборной Австралии.