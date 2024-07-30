О нас

Париж-2024: Cоревнования с участием азербайджанского спортсмена перенесены

Париж-2024: Cоревнования с участием азербайджанского спортсмена перенесены Сегодняшние соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх в Париже перенесены из-за загрязнения вод реки Сены.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 10:15
Париж-2024: Cоревнования с участием азербайджанского спортсмена перенесены

Сегодняшние соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх в Париже перенесены из-за загрязнения вод реки Сены.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Международной федерации триатлона (World Triathlon).

Предположительно соревнования, в которых должен участвовать представитель Азербайджана Ростислав Певцов, состоятся 31 июля, однако точного решения в структуре еще не приняли. В федерации заявили, что здоровье спортсменов является приоритетом.

Отметим, что купание в Сене запрещено с 1923 года из-за высокого уровня загрязнения. Олимпиада завершится 11 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan idmançısının iştirak edəcəyi yarış təxirə salınıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi