Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу

Сегодня три азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3х3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня три азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3х3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , сначала на татами выйдет чемпион Европы по дзюдо Эльджан Гаджиев. Выступающий в весовой категории 90 кг спортсмен на старте сойдется в 1/16 финала с турецким дзюдоистом Михаэлем Зганком.

Член сборной по академической гребле Диана Дымченко будет бороться за 6-12 места.

Бадминтонист Эди Рески Двичайо во втором матче в группе E встретится с датчанином Андерсом Антонсенем. Представитель Азербайджана в первой игре обыграл австрийца Коллинза Филимона.

Затем женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 встретится с командой США. В первом матче азербайджанские баскетболистки уступили оппонентками из Испании со счетом 16:18.

Выступление триатлониста Ростислава Певцова в очередной раз было перенесено из-за низкого качества воды в реке Сене.

Отметим, что Олимпийские игры Париж-2024 завершатся 11 августа. К настоящему времени единственную медаль в актив сборной добавил дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), он взял золото Олимпиады.