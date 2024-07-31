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Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу

Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу Сегодня три азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3х3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
31 июля 2024 г. 08:00
Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу

Сегодня три азербайджанских спортсмена и женская сборная по баскетболу 3х3 проведут встречи на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, сначала на татами выйдет чемпион Европы по дзюдо Эльджан Гаджиев. Выступающий в весовой категории 90 кг спортсмен на старте сойдется в 1/16 финала с турецким дзюдоистом Михаэлем Зганком.

Член сборной по академической гребле Диана Дымченко будет бороться за 6-12 места.

Бадминтонист Эди Рески Двичайо во втором матче в группе E встретится с датчанином Андерсом Антонсенем. Представитель Азербайджана в первой игре обыграл австрийца Коллинза Филимона.

Затем женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 встретится с командой США. В первом матче азербайджанские баскетболистки уступили оппонентками из Испании со счетом 16:18.

Выступление триатлониста Ростислава Певцова в очередной раз было перенесено из-за низкого качества воды в реке Сене.

Отметим, что Олимпийские игры Париж-2024 завершатся 11 августа. К настоящему времени единственную медаль в актив сборной добавил дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), он взял золото Олимпиады.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycanın Avropa çempionu mübarizəyə başlayır

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