Париж-2024: Бразильскую пловчиху исключили из сборной

Сборная Бразилии исключила из команды пловчиху Ану Каролину Виейра.
Как передает Report со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии, спортсменка без разрешения покинула олимпийскую деревню в день открытия Олимпиады.
Вместе с ней в "самоволку" отправился и партнер по команде Габриэль Сантос, однако он отделался предупреждением. Нарушение было обнаружено после того, как спортсмены разместили фотографии из города в своих аккаунтах в социальных сетях.
Отмечается, что это не единственное нарушение Виейра за последнее время. В мае она подралась с партнершей по команде во время Кубка страны по плаванию.
Теперь пловчиху ждет возвращение на родину.
На Олимпиаде в Париже Виейра успела выступить в предварительном заплыве эстафеты 4х100 метров вольным стилем, где Бразилия заняла 12-е место.