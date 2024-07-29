Париж-2024: Бразильскую пловчиху исключили из сборной

Сборная Бразилии исключила из команды пловчиху Ану Каролину Виейра.

Сборная Бразилии исключила из команды пловчиху Ану Каролину Виейра.

Как передает Report со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии, спортсменка без разрешения покинула олимпийскую деревню в день открытия Олимпиады.

Вместе с ней в "самоволку" отправился и партнер по команде Габриэль Сантос, однако он отделался предупреждением. Нарушение было обнаружено после того, как спортсмены разместили фотографии из города в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что это не единственное нарушение Виейра за последнее время. В мае она подралась с партнершей по команде во время Кубка страны по плаванию.

Теперь пловчиху ждет возвращение на родину.

На Олимпиаде в Париже Виейра успела выступить в предварительном заплыве эстафеты 4х100 метров вольным стилем, где Бразилия заняла 12-е место.