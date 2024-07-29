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Париж-2024: Бразильскую пловчиху исключили из сборной

Париж-2024: Бразильскую пловчиху исключили из сборной Сборная Бразилии исключила из команды пловчиху Ану Каролину Виейра.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 09:38
Париж-2024: Бразильскую пловчиху исключили из сборной

Сборная Бразилии исключила из команды пловчиху Ану Каролину Виейра.

Как передает Report со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии, спортсменка без разрешения покинула олимпийскую деревню в день открытия Олимпиады.

Вместе с ней в "самоволку" отправился и партнер по команде Габриэль Сантос, однако он отделался предупреждением. Нарушение было обнаружено после того, как спортсмены разместили фотографии из города в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что это не единственное нарушение Виейра за последнее время. В мае она подралась с партнершей по команде во время Кубка страны по плаванию.

Теперь пловчиху ждет возвращение на родину.

На Олимпиаде в Париже Виейра успела выступить в предварительном заплыве эстафеты 4х100 метров вольным стилем, где Бразилия заняла 12-е место.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Braziliya millisinin üzgüçüsü komandadan qovulub

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