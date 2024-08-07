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Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в утешительном поединке за бронзу

Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в утешительном поединке за бронзу Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завершил Летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции Париже, без медали.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 22:20
Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в утешительном поединке за бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завершил Летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции Париже, без медали.

Как сообщает Report, спортсмен уступил в матче за третье место весовой категории 77 кг Акжолу Махмудову из Кыргызстана.

Встреча завершилась со счетом 5:6.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа. К настоящему времени в копилке олимпийской сборной Азербайджана две золотые медали, которые завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцев (100 кг).

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) и тхэквондист (58 кг) Гашим Магомедов вышли в финал и гарантировали серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan güləşçisi bürünc mükafat uğrunda görüşdə uduzub

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