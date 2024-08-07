Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в утешительном поединке за бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завершил Летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции Париже, без медали.
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Встреча завершилась со счетом 5:6.
Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа. К настоящему времени в копилке олимпийской сборной Азербайджана две золотые медали, которые завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцев (100 кг).
Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) и тхэквондист (58 кг) Гашим Магомедов вышли в финал и гарантировали серебряные медали.