Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в утешительном поединке за бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завершил Летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции Париже, без медали.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завершил Летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции Париже, без медали.

Как сообщает Report , спортсмен уступил в матче за третье место весовой категории 77 кг Акжолу Махмудову из Кыргызстана.

Встреча завершилась со счетом 5:6.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа. К настоящему времени в копилке олимпийской сборной Азербайджана две золотые медали, которые завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцев (100 кг).

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) и тхэквондист (58 кг) Гашим Магомедов вышли в финал и гарантировали серебряные медали.