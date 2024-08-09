Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже с победы.

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили в весовой категории до 125 кг в 1/4 финала встретился с Лхагвагерелом Мунхтуром (Монголия).

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, одержав победу над соперником (12:2), Мешилдишвили вышел в полуфинал.

14:39

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже с победы.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, спортсмен в весовой категории 125 кг на стадии 1/8 финала встретился с египтянином Диаэльдином Абдельмотталебом.

Победив соперника со счетом 4:0, Мешилдишвили вышел в 1/4 финала.

Отметим, что летние Олимпийские игры завершатся 11 августа.