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Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал

Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже с победы.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 15:10
Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили в весовой категории до 125 кг в 1/4 финала встретился с Лхагвагерелом Мунхтуром (Монголия).

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, одержав победу над соперником (12:2), Мешилдишвили вышел в полуфинал.

14:39

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже с победы.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, спортсмен в весовой категории 125 кг на стадии 1/8 финала встретился с египтянином Диаэльдином Абдельмотталебом.

Победив соперника со счетом 4:0, Мешилдишвили вышел в 1/4 финала.

Отметим, что летние Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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