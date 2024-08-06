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Париж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в полуфинал

Париж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в полуфинал Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
6 августа 2024 г. 15:25
Париж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в полуфинал

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов вышел в полуфинал.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, Сулейманов в весовой категории 77 кг встретился в 1/4 финала с представителем Венгрии Золтаном Леваем и выиграл эту встречу по принципу последнего очка (1:1).

Ранее он одержал победу над представителем Болгарии Айком Мнацяном в 1/8 финала.

14:35

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, спортсмен в весовой категории до 77 кг в 1/8 финала одержал победу над представителем Болгарии Айком Мнацаканяном со счетом 2:0.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB

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