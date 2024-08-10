Париж-2024: Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел финальный бой на Летних Олимпийских играх в Париже.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел финальный бой на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, наш спортсмен в весовой категории до 92 кг встретился с представителем Узбекистана Лазизбеком Муллоджоновым.

Бой завершился победой узбекистанского спортсмена со счетом 5:0. Таким образом, Альфонсо Домингес завоевал серебряную медаль.

Отметим, что Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Таэквондист Касим Магомедов (58 кг) завоевал серебряную медаль, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) удостоился бронзы.