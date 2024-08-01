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Париж-2024: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал

Париж-2024: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел на четвертьфинальный поединок летних Олимпийских игр, проходящих во французской столице.
Индивидуальные
1 августа 2024 г. 20:37
Париж-2024: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел на четвертьфинальный поединок летних Олимпийских игр, проходящих во французской столице.

Как сообщает из Парижа корреспондент Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 92 кг, встретился с казахстанцем Айбеком Оралбаем.

Одержав победу над соперником, азербайджанский спортсмен получил путевку в полуфинал.

На пути к финалу Домингес 4 августа поборется с испанцем Энмануэлем Рейесом Пла.

Отметим, что Домингес в 1/8 финала победил двукратного олимпийского чемпиона Хулио Сезара Ла Круса (Куба).

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Версия на английском языке Paris 2024: Azerbaijani boxer through to semi-finals
Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan boksçusu yarımfinala yüksəlib

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