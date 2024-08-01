Париж-2024: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел на четвертьфинальный поединок летних Олимпийских игр, проходящих во французской столице.
Как сообщает из Парижа корреспондент Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 92 кг, встретился с казахстанцем Айбеком Оралбаем.
Одержав победу над соперником, азербайджанский спортсмен получил путевку в полуфинал.
На пути к финалу Домингес 4 августа поборется с испанцем Энмануэлем Рейесом Пла.
Отметим, что Домингес в 1/8 финала победил двукратного олимпийского чемпиона Хулио Сезара Ла Круса (Куба).