Париж-2024: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел на четвертьфинальный поединок летних Олимпийских игр, проходящих во французской столице.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел на четвертьфинальный поединок летних Олимпийских игр, проходящих во французской столице.

Как сообщает из Парижа корреспондент Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 92 кг, встретился с казахстанцем Айбеком Оралбаем.

Одержав победу над соперником, азербайджанский спортсмен получил путевку в полуфинал.

На пути к финалу Домингес 4 августа поборется с испанцем Энмануэлем Рейесом Пла.

Отметим, что Домингес в 1/8 финала победил двукратного олимпийского чемпиона Хулио Сезара Ла Круса (Куба).