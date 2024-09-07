Париж-2024: Азербайджанские спортсмены завершили Паралимпиаду с 11 медалями

Азербайджанские спортсмены собрали на летней Паралимпиаде в Париже 2024 года всего 11 медалей.

Азербайджанские спортсмены завоевали на Летней Паралимпиаде в Париже 11 медалей.

Как передает Report , в копилке нашей страны 4 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей.

Имамеддин Халилов (паратаэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде и Орхан Асланов (оба прыжки в длину, категории Т12 и Т13 соответственно) взяли золотые медали, Ламия Велиева, установив мировой рекорд, взяла золото в беге на 100 метров и серебро - на 400 метров, Раман Салей - серебро (плавание на 100 м на спине) и две бронзы (100 м вольным стилем и баттерфляем), а Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг), Вели Исрафилов (плавание на 100 метров брассом) и Ильхам Закиев (парадзюдо, +90 кг) стали бронзовыми призерами.

Отметим, что Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.