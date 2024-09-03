Париж-2024: Азербайджанская параатлетка установила мировой рекорд и стала двукратной чемпионкой

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева завоевала золотую медаль на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева установила мировой рекорд на Летних Паралимпийских играх Париж-2024 и во второй раз завоевала золотую медаль.

Как сообщает Report , спортсменка показала лучший среди соперниц результат в беге на 100 метров в категории T13.

Л.Велиева пересекла финишную черту за 11,76 секунды и установила мировой рекорд, который ранее принадлежал украинке Лейле Аджаметовой (11,79 на Рио-2016).

Отметим, что параатлетка стала двукратной чемпионкой, первый раз она брала золото Паралимпиады в беге на 400 метров на Токио-2020.

К настоящему времени члены сборной Азербайджана на Летних Паралимпийских играх в Париже завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.