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Париж-2024: Азербайджанская гребчиха заняла 4-е место

Париж-2024: Азербайджанская гребчиха заняла 4-е место Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко продолжила борьбу на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 12:30
Париж-2024: Азербайджанская гребчиха заняла 4-е место

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко продолжила борьбу на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, спортсменка соревновалась в 1/4 финала индивидуальной гонки на дистанции 2000 метров.

Дымченко, финишировавшая за 7 минут 53,76 секунды, заняла четвертое место среди шести спортсменок и вышла в полуфинал C/D.

В 1/4 финала обладатели первых трех мест получили путевки в полуфинал A/B, а остальных трех - в полуфинал C/D.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan avarçəkəni medal şansını itirib

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