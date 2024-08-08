Париж-2024: Азербайджан завоевал первую медаль в борьбе

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль Летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции Париже.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль Летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции Париже.

Как сообщает Report , выступавший в весовой категории 67 кг азербайджанский борец в матче за третье место встретился с Амантуром Исмаиловым из Кыргызстана.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу Х.Джафарова.

Отметим, что это первая и пока единственная медаль, завоеванная азербайджанскими борцами на соревнованиях. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) завоевал серебряную медаль. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебро Олимпиады.