Париж-2024: Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете

Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды одна золотая медаль.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) накануне завоевал титул олимпийского чемпиона.

Румыния и Узбекистан также расположились на 15-м место с одной золотой медалью.

Лидирует в медальном зачете сборная Японии с 6 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми наградами. На втором месте расположилась принимающая игры Франция с 5 золотыми, 8 серебряными и 3 бронзовыми медалями, а на третьем - Китай с 5 золотыми, 5 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.