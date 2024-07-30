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Париж-2024: Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 09:28
Париж-2024: Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете

Азербайджан занял 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды одна золотая медаль.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) накануне завоевал титул олимпийского чемпиона.

Румыния и Узбекистан также расположились на 15-м место с одной золотой медалью.

Лидирует в медальном зачете сборная Японии с 6 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми наградами. На втором месте расположилась принимающая игры Франция с 5 золотыми, 8 серебряными и 3 бронзовыми медалями, а на третьем - Китай с 5 золотыми, 5 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 15-ci pillədə qərarlaşıb

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