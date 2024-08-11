Париж-2024: Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

Как сообщает Report , в активе команды две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили — бронзу.

Кроме того, Украина (3 золота, 5 серебра, 4 бронзы) занимает в медальном зачете 21-е место, Иран (3 золота, 5 серебра, 2 бронзы) – 22-е, Грузия (3 золота, 2 серебра, 1 бронза) – 24-е, Турция (3 серебра, 5 бронз) – 64-е, Армения (3 серебра, 1 бронза) – 66-е.

В тройку лидеров вошли Китай (39 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых), США (38 золотых, 42 серебряных, 42 бронзовых) и Австралия (18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых).

Отметим, что закрытие парижской Олимпиады состоится сегодня.