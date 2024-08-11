О нас

Париж-2024: Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх, которые проходят в Париже.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 09:00
Париж-2024: Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

Как сообщает Report, в активе команды две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили — бронзу.

Кроме того, Украина (3 золота, 5 серебра, 4 бронзы) занимает в медальном зачете 21-е место, Иран (3 золота, 5 серебра, 2 бронзы) – 22-е, Грузия (3 золота, 2 серебра, 1 бронза) – 24-е, Турция (3 серебра, 5 бронз) – 64-е, Армения (3 серебра, 1 бронза) – 66-е.

В тройку лидеров вошли Китай (39 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых), США (38 золотых, 42 серебряных, 42 бронзовых) и Австралия (18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых).

Отметим, что закрытие парижской Олимпиады состоится сегодня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 28-ci yerdə qərarlaşıb

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi