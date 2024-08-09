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Париж-2024: Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 09:21
Париж-2024: Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами.

Серебряным призером Олимпиады стал таэквондист Гашим Магометов (58 кг), а бронзовым - борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров (67 кг).

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.

Украина в медальном зачете занимает 15-е место (3 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые медали), Иран - 21-е место (2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали), Грузия - 35-е место (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали), Турция - 60-е место (2 серебряные, 3 бронзовые медали), а Армения - 62-е место (2 серебряные, 1 бронзовая медаль).

В тройку лидеров входят США (30 золотых, 38 серебряных, 35 бронзовых медалей), Китай (29 золотых, 25 серебряных, 19 бронзовых медалей) и Австралия (18 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей).

На данный момент медали завоевали 85 стран.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 24-cü pillədə qərarlaşıb

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