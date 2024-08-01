Париж-2024: Азербайджан занимает 23-е место в медальном зачете

Азербайджан расположился на 23-м месте в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) 29 июля завоевал титул олимпийского чемпиона.
При этом 23-е место с Азербайджаном делят Аргентина, Словения, Сербия и Узбекистан с одной золотой медалью. Турция расположилась в медальном зачете на 32-й строчке, у нее в активе 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
Первую тройку возглавляет Китай (9 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых), за ним идет Франция (8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых) и Япония (8 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых) соответственно.
На данный момент медали смогли завоевать 47 стран.
Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.