Париж-2024: Азербайджан занимает 23-е место в медальном зачете

Азербайджан расположился на 23-м месте в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Азербайджан расположился на 23-м месте в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Report напоминает, что члены азербайджанской олимпийской делегации взяли к настоящему времени одну золотую медаль.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) 29 июля завоевал титул олимпийского чемпиона.

При этом 23-е место с Азербайджаном делят Аргентина, Словения, Сербия и Узбекистан с одной золотой медалью. Турция расположилась в медальном зачете на 32-й строчке, у нее в активе 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Первую тройку возглавляет Китай (9 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых), за ним идет Франция (8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых) и Япония (8 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых) соответственно.

На данный момент медали смогли завоевать 47 стран.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.