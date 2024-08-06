Париж-2024: Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды две золотые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами.

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.

Вместе с Азербайджаном на 22-м месте расположились также Филиппины и Сербия (по 2 золотые медали).

Украина в медальном зачете занимает 18-е место (2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали), Грузия - 27-е место (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали), Турция - 52-е место (1 серебряная, 1 бронзовая медали), а Армения - 54-е место (1 серебряная медаль).

В тройку лидеров вошли США (21 золотая, 30 серебряных, 28 бронзовых медалей), Китай (21 золотая, 18 серебряных, 14 бронзовых медалей) и Франция (13 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей).

На данный момент медали завоевали 73 страны.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.