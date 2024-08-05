Париж-2024: Азербайджан занимает 21-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 21-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занимает 21-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды две золотые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами.

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.

Турция в медальном зачете занимает 49-е место (1 серебряная, 1 бронзовая медали), Грузия - 27-е (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали), а Украина - 17-е (2 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали).

В тройку лидеров вошли США (19 золотых, 26 серебряных, 26 бронзовых медалей), Китай (19 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых медалей) и Франция (12 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей).

На данный момент медали завоевали 70 стран.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.