Париж-2024: Азербайджан занимает 16-ое место в медальном зачете

Азербайджан занимает 16-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.

Азербайджан занимает 16-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды одна золотая медаль.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) 29 июля завоевал титул олимпийского чемпиона.

Новая Зеландия, Румыния, Словения, Сербия и Узбекистан также расположились на 16-ом месте с одной золотой медалью.

Турция (1 серебро, 1 бронза) занимает 24-е место, а Грузия - 28-е.

Лидирует в медальном зачете сборная Японии с 7 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми наградами. На втором месте расположился Китай с 6 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми медалями, на третьем - Австралия с 6 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

На данный момент награды имеют 43 страны.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.