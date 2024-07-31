О нас

Париж-2024: Азербайджан занимает 16-ое место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан занимает 16-ое место в медальном зачете Азербайджан занимает 16-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
31 июля 2024 г. 09:33
Париж-2024: Азербайджан занимает 16-ое место в медальном зачете

Азербайджан занимает 16-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды одна золотая медаль.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) 29 июля завоевал титул олимпийского чемпиона.

Новая Зеландия, Румыния, Словения, Сербия и Узбекистан также расположились на 16-ом месте с одной золотой медалью.

Турция (1 серебро, 1 бронза) занимает 24-е место, а Грузия - 28-е.

Лидирует в медальном зачете сборная Японии с 7 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми наградами. На втором месте расположился Китай с 6 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми медалями, на третьем - Австралия с 6 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

На данный момент награды имеют 43 страны.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 16-cı pillədə qərarlaşıb

Другие новости из категории

В Олимпийском доме Азербайджана в Париже состоялась встреча со спортсменами
ФотоВ "Олимпийском доме Азербайджана" в Париже состоялась встреча со спортсменами
31 июля 2024 г. 09:35
Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу
Париж-2024: Чемпион Европы из Азербайджана вступает в борьбу
31 июля 2024 г. 08:00
Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанский боксер вышел в следующий этап, к борьбе подключились баскетболистки
Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанский боксер вышел в следующий этап, к борьбе подключились баскетболистки
31 июля 2024 г. 00:26
Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль
Яйлагюль Рамазанова: Надеялась, что возьму олимпийскую медаль
30 июля 2024 г. 21:57
Париж-2024: Азербайджанская лучница завершила борьбу в 1/16 финала
ФотоПариж-2024: Азербайджанская лучница завершила борьбу в 1/16 финала
30 июля 2024 г. 21:22
Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена
Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена
30 июля 2024 г. 19:38
Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады в Париже
ФотоАзербайджанский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады в Париже
30 июля 2024 г. 19:05
Боксер Ниджат Гусейнов завершил борьбу на летних Олимпийских играх
ФотоБоксер Ниджат Гусейнов завершил борьбу на летних Олимпийских играх
30 июля 2024 г. 17:55
Главный тренер сборной: Азербайджанские борцы настроены на олимпийское золото
Главный тренер сборной: Азербайджанские борцы настроены на олимпийское золото
30 июля 2024 г. 17:04
Азербайджанский тхэквондист готовится к Олимпиаде вместе с турецким спортсменом
ФотоАзербайджанский тхэквондист готовится к Олимпиаде вместе с турецким спортсменом
30 июля 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi