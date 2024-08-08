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Париж-2024: Азербайджан поднялся в медальном зачете на 22-е место

Париж-2024: Азербайджан поднялся в медальном зачете на 22-е место Азербайджан поднялся на 22-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
8 августа 2024 г. 09:00
Париж-2024: Азербайджан поднялся в медальном зачете на 22-е место

Азербайджан поднялся на 22-е место в медальном зачете на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря серебряной медали, завоеванной тхэквондистом Гашимом Магомедовым (58 кг).

На данный момент в активе олимйпийской команды Азербайджана две золотые и одна серебряная медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) вышел в финал и гарантировал себе серебряную медаль.

Украина (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) расположилась в медальном зачете на 17-й строчке, Грузия (1 золото, 2 серебра, 1 бронза) - на 32-й, Иран (1 золото, 2 бронзы) на 43-й, Армения (2 серебра, 1 бронза) - на 55-й, Турция (1 серебро, 3 бронзы) на 58-й.

В первой тройке расположились США (27 золотых, 35 серебряных, 32 бронзовых), Китай (25 золотых, 23 серебряных, 17 бронзовых) и Австралия (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых).

На данный момент медали смогли завоевать 80 стран.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 22-ci pilləyə yüksəlib

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