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Париж-2024: Азербайджан поднялся на 15-е место в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан поднялся на 15-е место в медальном зачете Азербайджан поднялся на 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 09:31
Париж-2024: Азербайджан поднялся на 15-е место в медальном зачете

Азербайджан поднялся на 15-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, это произошло за счет вчерашней победы дзюдоиста Зелима Коцоева (100 кг), завоевавшего золотую медаль.

Ранее титул олимпийского чемпиона завоевал другой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг).

Турция и Украина занимают 35-е место (обе по 1 серебряной и 1 бронзовой медали), а Грузия - 17-е место (1 золотая, 2 серебряных).

В первую тройку вошли Китай (11 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых), США (9 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых) и Франция (8 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых).

На данный момент медали завоевали 50 стран.

Отметим, что Олимпиада завершится 11 августа.

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Версия на английском языке Azerbaijan ascends to 15th place in Paris 2024 Olympic medal standings
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 15-ci pilləyə yüksəlib

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