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Париж-2024: Австралийский велогонщик перенес операцию после серьезной аварии

Париж-2024: Австралийский велогонщик перенес операцию после серьезной аварии Австралийский велогонщик Люс Плапп перенес операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 09:20
Париж-2024: Австралийский велогонщик перенес операцию после серьезной аварии

Австралийский велогонщик Люс Плапп перенес операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по велоспорту.

Гонка проходила под проливным дождем. Плапп на большой скорости врезался в заграждение. Он показывал четвертое время на первом промежуточном отрезке.

Велосипедист был доставлен во французскую больницу, где ему сделали операцию на брюшной полости.

23‑летний Плапп является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в командной гонке преследования.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Avstraliyalı idmançı qəzadan sonra əməliyyat olunub

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