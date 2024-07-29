Париж-2024: Австралийский велогонщик перенес операцию после серьезной аварии

Австралийский велогонщик Люс Плапп перенес операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года.

Австралийский велогонщик Люс Плапп перенес операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по велоспорту.

Гонка проходила под проливным дождем. Плапп на большой скорости врезался в заграждение. Он показывал четвертое время на первом промежуточном отрезке.

Велосипедист был доставлен во французскую больницу, где ему сделали операцию на брюшной полости.

23‑летний Плапп является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в командной гонке преследования.